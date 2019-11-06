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Termometreler eksi 18'i gördü araçların camları buz tuttu

Ardahan’ın Göle ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.


Göle'de Termometreler eksi 18 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle ilçede arabaların camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.


Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk hava Ardahan'da da etkisini sürdürüyor. Ardahan'ın Göle ilçesi, mevsimin en soğuk gecelerinden birini yaşarken, hava sıcaklığı -18 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle arabaların camları buz tuttu. Yollarda ise gizli buzlanma meydana geldi.

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