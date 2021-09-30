İhlas Haber Ajansı

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Terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şahıs yakalandı

Ardahan’da PKK/KCK terör örgütü propagandasına yönelik sosyal medya hesabından birçok paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı.

Ardahan'da PKK/KCK terör örgütü propagandasına yönelik sosyal medya hesabından birçok paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ardahan il Jandarma Komutanlığı ekipleri, kişisel sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan bir kişiyi tespit etti. Merkeze bağlı Hacıali köyünde ikamet eden şahsın evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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