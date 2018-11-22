‘Teyo Emmi' kahkahaya boğdu

‘Teyo Emmi' lakaplı Erzurumlu ünlü komedyen Cumhur Seval, dün akşam Seyr-i Âlem Sahnesi tarafından hazırlanan, ‘Teyo TV' isimli tiyatro oyunu ile izleyicilerle buluştu.

Üniversitenin Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleşen gösteri, seyirciler tarafından yoğun ilgi gördü. Cumhur Seval, kendisini izleyenleri doyasıya güldürürken aynı zamanda toplumsal mesajlar vermeyi de ihmal etmedi. Tiyatro oyununu, Ardahan Valisi Mehmet Bilmez, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Genel Sekreter Hadi Gergit, , kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademik-idari personeli ile öğrenciler izledi.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, tiyatro gösterisinin ardından emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak, Cumhur Seval'den gösterinin önümüzdeki dönemde tekrar icra edilmesini istedi.