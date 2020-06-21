İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tilki ve yavrularını her gün eliyle besliyor

Ardahanlı Operatör Alim Sarıkaya, Asfalt plentinin bulunduğu kayalık alanda yuva yapan tilki ve yavrularını kendi elleriyle besliyor.


Ardahan İl Özel İdaresi asfalt plenti tesislerinin bulunduğu alandaki kayalıklarda yuva yapan tilki ve yavrularını özel idare personelleri besliyor.


Operatör Alim Sarıkaya kayalıklarda yaşayan anne tilki ve yavrularını ailesinin bir ferdi gibi görerek onlara gözü gibi bakıyor.


Evcil bir hayvan gibi davranan tilki ve yavrularını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kış aylarının ardından yaz günlerinde de asfalt plentine gelen tilkiyle yavrularını besleyen Sarıkaya'nın çektiği görüntüler yaşananları gözler önüne seriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.