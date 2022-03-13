İhlas Haber Ajansı

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Tipide mahsur kalan araçlar traktör yardımıyla kurtarıldı

Ardahan’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kara saplanan araçlar köylüler tarafından traktör yardımıyla kurtarıldı.


Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Merkeze bağlı Yokuşdibi köyünde 2 otomobil, tipi nedeniyle yolun kapanması sonucu kara saplandı.


Köy yolunda kara saplanan 2 otomobili kurtarmak için köylüler seferber oldu. Kara saplanan araçları kurtarmak için traktörle kurtarma çalışması başlatıldı. Uzun uğraşlar sonucu yoldan çıkarak kara saplanan araçlar bulunduğu yerden kurtarıldı.

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