İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu horon teperek kutladı

Süper Lig’de Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.


Antalyaspor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşayan taraftarlar bordo-mavili bayraklarıyla araçlarına binerek Ardahan'da da şehir turu attı. Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan taraftarlar horon teperek şampiyonluğu doyasıya kutladı.


38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk Ardahan'da Trabzonspor taraftarları tarafından da kutlandı. Meşale ve bayraklarla şampiyonluk kutlayan taraftarlar, ardından horon teperek şampiyonluğun tadını çıkardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.