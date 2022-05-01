Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu horon teperek kutladı

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Antalyaspor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşayan taraftarlar bordo-mavili bayraklarıyla araçlarına binerek Ardahan'da da şehir turu attı. Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan taraftarlar horon teperek şampiyonluğu doyasıya kutladı.

38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk Ardahan'da Trabzonspor taraftarları tarafından da kutlandı. Meşale ve bayraklarla şampiyonluk kutlayan taraftarlar, ardından horon teperek şampiyonluğun tadını çıkardı.