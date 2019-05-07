Trafik polisi olan minik öğrenciler, sürücülere broşür dağıttı

Ardahan'da ilkokul öğrencileri, trafik polisleri ile birlikte uygulamaya katıldı. Minik öğrenciler, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganlı proje kapsamında trafik ışığı olmayan yaya geçidinden karşıya geçti ve sürücülere broşür verdi.

Trafik Haftası dolasıyla, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde etkinlikler düzenleniyor. 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yaya önceliği teması ön plana çıkarılacak.

"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganlı proje kapsamında İnönü ilkokulu öğrencileri, 23 Şubat ilkokulu önünde trafik ışığı olmayan yaya geçidinde yolun karşısına geçti ve duyarlı sürücülere broşür verdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri ve okul idarecilerinin katıldığı etkinlikte öğrenciler polis ekipleri eşliğinde sürücüleri durdurarak Trafikte yayalara öncelik verilmesi gerektiğini anlattı.

Öğrenciler, duyarlı davranıp yayalara yol veren sürücülere broşür verdi ve teşekkür etti.