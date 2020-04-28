TSO'dan üyelerine nefes kredisi

Demirci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından nefes kredisi uygulamasının Dnzbank ile imzalandığını söyledi.

Covid-19 salgının etkilerini azaltmak ve üyelerin bu dönemde ilgili kaynağa ulaşmasını kolaylaştırmak adına TOBB nezdinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Demirci, şöyle konuştu:

"Kredinin şartları 2020 yılında anapara ödemesiz, yıllık yüzde 7.5 faizle olacaktır. Bir üyemiz azami 50 bin lira kredi kullanabilecek olup 2021 yılında 12 eşit taksitte aylık 4 bin 580 liralık ödemeler şeklinde ilgili bankaya ödemelerini yapacaklardır. Krediden yararlanmak isteyen üyelerimizin odamıza müracaatlarını bekliyoruz."