Türk Kızılay Çıldır Temsilciliğinden Kaymakam İmamoğlu'na Teşekkür

Kaymakam İmamoğlu´nu makamında Gençlik Kolları Başkanı Volkan Erdemle birlikte ziyaret eden Vural " Türk Kızılay Tüzüğü gereği İlçede kaymakamlar Kızılay´a fahri başkanlık görevini üstlenirler. Sayın Kaymakamımız Bedirhan İmamoğlu şubemizin yürüttüğü her faaliyette desteğini esirgemeyerek şubemizin yanında olmuştur. Bu tutum ve davranışı şubemizin daha özverili çalışmasına vesile olmaktadır. Türk Kızılay Çıldır Koordinatörü olarak Sayın İmamoğlu´na teşekkür ederek plaket takdim ettik" dedi.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren İmamoğlu "Türk Kızılayı Kamu yararına çalışan dernekler arasından önemli bir vizyon ve misyon yüklenmiştir. Çıldır Mülki idare amiri olarak ilçemizde gerçekleştirilen her faaliyete imkanlarımız ölçüsünde destek sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Sayın koordinatör Vural´ın bu nazik davranışından dolayı teşekkür ederim"dedi.