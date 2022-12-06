Türkgözü sınır kapısı inşaatı devam ediyor

Türkiye'nin Kafkaslara açılan Posof Türkgözü Sınır Kapısı inşaatı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yenileme çalışmaları 2021 Eylül ayında başlayan sınır kapısında çalışmalarda son aşamaya gelindi. Projeye göre yapılı tüm binalar yıkılarak yeniden yapılıyor. 26 bin metre kare alanda yapılan inşaatın sonuna yaklaşıldı.

Yapıcı firma ile yapılan antlaşma gereği inşaatın 2023 yılının Mart ayında teslim edilmesi gerektiğinden çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Şimdi geçişler daha da kolaylaştığı için günlük geçen araç sayısı ortalama 200 civarında seyrediyor.