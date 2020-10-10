Türkgözü sınır kapısında tır kuyruğu

Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü sınır kapısı açıldığı tarihten beri ilk defa bu kadar yoğunluk yaşadı.

Gürcistan'a gidecek tırların sadece Posof'tan gideceğine karar verildikten sonra kapıdaki tır kuyruğu kilometreleri buldu. Kapı elemanlarının gece gündüz 24 saat çalışmalarına rağmen tır kuyruğu 5 kilometreye kadar uzadı. Tır şoförlerinin günlerce beklemesine çare olarak çalışmalar yoğunlaştırılmasına rağmen Gürcistan gümrüğündeki sıkıntılar giderilemediği için kilometrelerce tır kuyruğu oluştu.

Tır şoförleri Gürcistan bölgesinde yaşanan sorunlar nedeniyle geçişlerin yapılamadığını belirtirken Gürcistan tarafından Azerbaycan'a gidecek tırlara izin verilmiyor.