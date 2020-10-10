İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkgözü sınır kapısında tır kuyruğu

Ardahan’ın Posof ilçesi Türkgözü sınır kapısı açıldığı tarihten beri ilk defa bu kadar yoğunluk yaşadı.

Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü sınır kapısı açıldığı tarihten beri ilk defa bu kadar yoğunluk yaşadı.


Gürcistan'a gidecek tırların sadece Posof'tan gideceğine karar verildikten sonra kapıdaki tır kuyruğu kilometreleri buldu. Kapı elemanlarının gece gündüz 24 saat çalışmalarına rağmen tır kuyruğu 5 kilometreye kadar uzadı. Tır şoförlerinin günlerce beklemesine çare olarak çalışmalar yoğunlaştırılmasına rağmen Gürcistan gümrüğündeki sıkıntılar giderilemediği için kilometrelerce tır kuyruğu oluştu.


Tır şoförleri Gürcistan bölgesinde yaşanan sorunlar nedeniyle geçişlerin yapılamadığını belirtirken Gürcistan tarafından Azerbaycan'a gidecek tırlara izin verilmiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.