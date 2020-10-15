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Türkgözü Sınır Kapısındaki tır kuyruğu bitirildi

Bazı sınır kapılarının tır geçişine kapatılmasıyla tırlar Posof Türkgözü sınır kapısından geçmek için Posof’a gelince sınır kapısındaki tır kuyruğu 5 kilometreye ulaşmıştı.

Bazı sınır kapılarının tır geçişine kapatılmasıyla tırlar Posof Türkgözü sınır kapısından geçmek için Posof'a gelince sınır kapısındaki tır kuyruğu 5 kilometreye ulaşmıştı. Türk yetkililerin Gürcistan yetkilileriyle görüşerek çözüm üretmesiyle sınır kapısında yaşanan tır kuyruğu sona erdi.


Türkgözü sınır kapısındaki görevliler 24 saat çalışmalarına rağmen Gürcistan'daki sıkıntılardan dolayı geçişler ağır bir şekilde devam ediyordu. Ancak Türk yetkililer Gürcistan yetkilileriyle görüşerek çözüm üretildi ve artık tırlar da geçmeye başlayınca dün itibariyle sınır kapısında yaşanan tır kuyruğu sona erdi.


Bugünlerde kuyruk olmasa da yoğunluk devam ediyor. Sınır kapısındaki görevliler 24 saat çalışarak yaşanan yoğunluğu gidermeye devam ediyorlar.

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