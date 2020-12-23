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Türkiye üçüncüsü oldu, Kaymakam Taş makamında misafir etti

Ülke genelinde düzenlenen " Geleceğin yazarlarından Öyküler" isimli yarışmada Türkiye üçüncüsü olarak dereceye giren Dilera Bayraktar ailesini, öğretmenlerini ve Çıldır’ı gururlandırdı.

Ülke genelinde düzenlenen " Geleceğin yazarlarından Öyküler" isimli yarışmada Türkiye üçüncüsü olarak dereceye giren Dilera Bayraktar ailesini, öğretmenlerini ve Çıldır'ı gururlandırdı.


Çıldır Kaymakamı Alper Taş Türkiye genelinde 81 okulun katıldığı "Geleceğin Yazarlarından Öyküler" isimli yarışmada Türkiye 3.sü olan "Edebiyat Özel Yetenek Grubu" öğrencisi Dilara Bayraktar'ı makamında misafir ederek ödüllendirdi.


Alper Taş üçüncü olarak ilçesini gururlandıran öğrenci ve ailesine, Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, Edebiyat Özel Yetenek Grubu Öğretmeni Korhan Karakaya'ya teşekkür ederek ve başarılarının devamını diledi.

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