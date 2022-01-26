Türkiye'nin en büyük doğal buz pisti Çıldır Gölü'nde buz pateni keyfi

Ardahan'da üniversiteli gençler, Türkiye'nin en büyük doğal buz pisti olan Çıldır Gölü'nde buz pateni yaparak eğlendi.

Ardahan Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü “Sosyal Uyum Projesi” kapsamında bir araya gelen 34 öğrenci, Çıldır Gölü'nde buz pateni yapmanın keyfini yaşadı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan, Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü'nün buz tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Yüzeyi tamamen buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluşurken, üniversiteli gençler donan gölde gönüllerince eğlenerek buz pateni keyfini yaşadı.

Çıldır Meslek Yüksekokulu Sosyal Tesisleri karşısında buz tutmuş Çıldır Gölü üzerinde yapılan buz pateni etkinliğine katılan gençler, ''Türkiye'nin en büyük buz pisti üstündeyiz. Manzara harika. Çıldır Gölü her mevsim başka güzel. Burada keyifli anlar yaşadık'' dediler.