TÜSF Basketbol Turnuvasında, kupalar sahiplerini buldu

Ardahan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) düzenlemiş olduğu “ TÜSF Basketbol Turnuvası” bugün sona erdi. Turnuvada dereceye giren takımlara, düzenlenen törenle birlikte kupaları verildi. Üniversite Spor Salonu'nda düzenlenen kupa törenine, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Genel Sekreter Hadi Gergit, akademik-idari personel, takım oyuncuları ve öğrenciler katıldı.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren, TÜSF temsilcisi Öğretim Üyesi Münir Kurudirek, organizasyona ev sahipliği yapan başta Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber olmak üzere, akademik ve idari personele, Ardahan Valisi Mehmet Bilmez'e, il kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkürlerini iletti.

Rektör Biber, kupa töreninde kürsüye teşrif ederek, kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Rektör Biber konuşmasında şunları kaydetti:

“Öncelikle turnuva da dereceye giren takımları yürekten kutluyorum. Valimize turnuvanın açılış ve kapanışında davetimizi kırmayarak teşrif ettiği için ayrıca teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Ardahan şehrimizin ve üniversitemizin tanınması açısından büyük önem taşıyan bu turnuvayı düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Turnuva sonunda galip gelen, dostluk olmuştur. Spor, dostluk ve kardeşliğin pekişmesine vesiledir. Bizim için gençlerimiz önemli ve çok değerlidir. Buradan şunun müjdesini de vermek istiyorum. Yakın zamanda faaliyete girecek olan, ‘Spor ve Yaşam Kompleksi'mizle birlikte, daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağız” ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

Vali Bilmez'de dereceye giren takımları tebrik ederek, önümüzdeki yıl organizasyona talip olduklarını dile getirdi. Konuşmaların ardından, turnuvada emeği geçen federasyon yetkililerine, takım antrenörlerine ve hakemlere katılım belgeleri ile birlikte hediyeleri takdim edildi. Sporseverlerin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleşen turnuva da, Ardahan Üniversitesi Basketbol Takımı, maçlarda kıyasıya mücadele ederek, izleyenlere basketbol şöleni sundu. Turnuva da çekişmeli geçen maçların ardından erkekler kategorisinde, birinci, Trabzon Avrasya Üniversitesi, ikinci, Batman Üniversitesi, üçüncü ise Erzincan Üniversitesi Basketbol Takımı oldu. Bayanlar kategorisinde, birinci Dicle Üniversitesi, ikinci, İnönü Üniversitesi, üçüncü ise Batman Üniversitesi Basketbol Takımı oldu.

Kazanan takımlara kupaları, Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber ve Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez tarafından takdim edildi. Kupa töreni, sporcular ve tüm personel ile birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.