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Ulaşıma kar ve tipi engeli

Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyorArdahan güney çevre yolunun Artvin ve Kars kavşağında kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor


Ardahan güney çevre yolunun Artvin ve Kars kavşağında kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Bölgede zaman zaman görüş mesafesi sıfıra kadar düşerken ekiplerin yolu açık tutmak için çalışması sürüyor.


Gece başlayan kar yağışı ve şiddetli tipi etkisini artırarak sürüyor. Sürücülerin sık sık uyarıldığı bölgede görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi.

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