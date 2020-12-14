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Ulaşıma tipi ve fırtına engeli

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.


Ardahan'da görev yapan kara yolları ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve soğuk havada yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun mesai harcıyor. Ardahan-Artvin karayolunun Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkilerinde gece ve gündüz etkili olan fırtına ve tipi ulaşımı aksatıyor. Karayolları ekipleri, mesai gözetmeksizin kar, tipi ve soğuk havada yolların ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışıyor.


Ekipler, yüksek kesimlerde kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek, sürücüleri zincirsiz yola çıkmaması konusunda uyardı.

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