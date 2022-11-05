Ulgar dağı tüneli en kısa zamanda tamamlanacak

Beraberinde AK Parti İl yöneticileriyle birlikte Posof'a gelen Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti binasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, AK Parti Posof İlçe Başkanı Songül Öner'in de katıldığı toplantıda vatandaşlara hitap eden Ali İhsan Yavuz, yıllar öncesinden yapımına başlanan Ulgar dağı tünelinin en kısa zamanda tamamlanacağı müjdesini verdi. Posof gibi bir tabiat harikası ilçeye her türlü yardımların yapılacağını, yenilenen alt yapı sistemleri tamamlanınca doğalgaz boru hattının da bağlanacağını belirten Yavuz, yenilenmesi devam eden Türkgözü Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.