Ulgar geçidinde yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü

Ardahan'ın Posof ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, Ardahan-Artvin karayolunun Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolunun Ulgar Dağı mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Ulgar Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda yetkililer tarafından uyarılıyor.

Sürücülerden Erol Boy, ''Temmuz ayında olmamıza rağmen Ulgar geçidinde yoğun sisi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşüyor. Maalesef hem kışı hem de yaz aylarında mağdur oluyoruz. Devlet büyüklerimizden talebimiz, Ulgar ve Sahara tünelinin bir an önce bitirilmesidir'' dedi.