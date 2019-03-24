Ulgar, Posof hedeflerine emin adımlarla yürüyor

AK Parti Posof Belediye Başkanı ve Başkan adayı Cahit Ulgar, ''Posof büyüyor, Posof hedefine emin adımlarla yürüyor.'' dedi.

Belediye meclis üyelerinin seçim Koordinasyon Merkezi'nde vermiş olduğu dostluk yemeğine partililer ve Posof halkı katıldı. Dostluk yemeğinin ardından konuşan Belediye Başkan adayı Cahit Ulgar, bugüne kadar samimiyetten taviz vermediklerini, samimiyet aşkını her zaman öğütlediklerini çıktıkları yolda bu aşkla yürüyeceklerini söyledi.

Farklı il ve ülkelerde yaşayan 170 bin Posof'lunun sürekli gözü ve kulağı'nın Posof'ta olduğunu anlatan Ulgar, "Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Posof adına öyle bir intiba bırakmışlar ki Posof'luya devletin güvenlik güçleri kimlik sormuyor, piyasa esnafı da para sormuyor. Bu mirası çok iyi korumamız lazım. Küçük emeller için posof adının kötü yazılmaması için çok dikkat etmemiz lazım. Posof bize bırakılan bir emanettir. Hamt olsun bize 5 yıl önce emanet edilen bu ilçeyi küçültmedik büyüttük, satmadık aldık, yapılmayanları yaptık, olmayanları bu ilçe ile buluşturduk. Bunları kaynaklarımızla, posoflunun desteğiyle gerçekleştirdik. Bunu AK Parti'nin bize vermiş olduğu destekle gerçekleştirmiş olduk. Posof büyüyor, Posof hedefine emin adımlarla yürüyor. Hamt olsun yatırımları saymakla usandık, hizmetleri saymakla artık ar ediyoruz. Kimsenin bu gidişata nifak sokmasına Posoflunun izin vermeyeceğini görünen bu tablodan bellidir. Posof'ta istihdamsız insan kalmıyor, Posof'ta sanayi atılımı gerçekleştiriliyor ve fabrika yapımı planlanıyor. gücümüz kuvvetimiz samimiyet üzerinedir, hizmet üzerinedir, garibanın aşını işini yükseltme üzerinedir. 2014'ten önce 10 bin lira eden tarlası bugün 200 bin lira ediyor. Memleket bugün sadece aday olan ve belediye başkanlığını devam ettiren Cahit Ulga'ın değil, bütün Posof'lunun memleketidir. Bu memlekette istihdamın büyümesi hepimizin yarınları olan çocuklarımızın aşı demektir. Bu memleketin yücelmesi hepimizin maddi ve manevi değerlerinin yükselmesi demektir.'' şeklinde konuştu.