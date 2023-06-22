Ülkü ocaklarında devir teslim töreni

Devir Teslim Törenine, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Sekreteri Muhammet Suat Uzun'un da katıldı. Mevcut başkan Serkan Yıldız Ülkü Ocakları başkanlığı görevini Mustafa Kay'a devretti.

Törende konuşan Uzun, ''Ülkü Ocakları Ardahan İl Başkanlığına atanan Mustafa Kay kardeşime yeni görevinde başarılar dilem. Görevini devreden Serkan Yıldız'a ve geçmiş dönemlerde Ülkü Ocakları Ardahan İl Başkanlığı yapan tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ederim'' dedi.

4 yıldır Ardahan Ocak Başkanı olarak görev yapan Serkan Yıldız yaptığı konuşmasında; “Türk İslam davasını benimsemiş, benlik davasını terk edip sadece yüce Allah'ın hizmetine koşan siz değerli dava arkadaşlarımı Allah'ın rahmeti, keremini, bereketini dileyerek en kalbi duygularımla selamlarım. Şeref duyarak yaptığım ocak başkanlığım süresince hep beraber iyi ve kötü günlerimiz oldu. Bundan sonraki süreçte Ülkücü hareket olarak teşkilatımıza sahip çıkacağımıza, yeminimize her zaman sadık kalacağımıza ve yeni ocak başkanımız olan Mustafa Kay'ın her daim yanında olacağımıza hepinizin huzurunda söz veriyorum. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum. Allah Yar ve yardımcısı olsun'' dedi.