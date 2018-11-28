UMDER gençlere broşür dağıttı

Ardahan sokaklarında uyuşturucunun zararları ve toplumdaki etkisine vurgu yapmak ve yeni nesillerin bilinçli bir şekilde yetişmesi toplum düzeni, refahı için kurulan Ardahan Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (UMDER) zararlı alışkanlıkların en aza indirilmesi ve gençlerin yararlı faaliyetlere yönelmesi için faaliyetlerine devam ediyor.

Dernek başkanı Uğur Kaçar yaptığı açıklamada; “Ardahanlı gençlerimiz bizim her şeyimiz, geleceğimiz ve yarınlarımız onların bu kötü alışkanlıklara bulaşmadan başarı adımlarını atmaları için her daim yanlarında olacağız ve faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu günde Ardahan sokaklarında ve caddelerinde el broşürü dağıtarak uyuşturucu ve kötü alışkanlıkların sağlığa, topluma, kültürümüze ve şehrimize ne tür zararlar verebileceğini anlattık.” dedi.