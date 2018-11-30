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Üniversite öğrencileri, Rektör Biber'in “24 Kasım Öğretmenler Günü” nü kutladı

Ardahan Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu (TOG) Başkanı ile topluluk üyesi öğrenciler, Üniversite Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Biber'in, “24 Kasım Öğretmenler Günü ”nü kutlamak maksadıyla bir ziyaret gerçekleştirdiler.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Biber, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, istek ve ihtiyaçlarını dinledi. Ziyaret sonunda öğrenciler Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan'ın, “24 Kasım Öğretmenler Günü ”nü kutlayarak, kendilerine çiçek takdiminde bulundular.

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