İhlas Haber Ajansı

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Urema yaylası görsel şölen oluşturuyor

Ardahan’ın Posof ilçesi Urema yaylası her mevsim olduğu gibi bu yılda görkemli şeklini korumaya devam ediyor.

Ardahan'ın Posof ilçesi Urema yaylası her mevsim olduğu gibi bu yılda görkemli şeklini korumaya devam ediyor. Yükseklik derecesi Posof ta ki diğer yaylalardan farklı olduğu için işte Temmuz ayında bile bulunan kar ayrı bir güzellik katıyor.


Doğan güzelliklere yaylaya çıkan köylülerin hayvanları ise daha bir renk katıyor. Bu renklere bitkisel renklerde katılınca adeta bir renk armonisi oluşturuyor.

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