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Vahşi Kurt donmak üzereyken kurtarıldı

Ardahan’da donmak üzere olan yaralı vahşi Kurt köylüler tarafından kurtarıldı.

Ardahan'da donmak üzere olan yaralı vahşi Kurt köylüler tarafından kurtarıldı.


Ardahan-Kars kara yolu üzerindeki Çamlıçatak köyü mevkiinde yaralı ve donmak üzere olan vahşi Kurt bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre Çamlıçatak köyü sakinlerinden Nursel Altun isimli vatandaş, aracıyla köyüne giderken yol ortasında yaralı ve donmak üzere olan bir Kurt fark etti. Altun, yaralı kurdu aracına bindirerek köyünde bulunan köy değirmeni dinlenme odasına götürdü. Burada gece boyu soba yakarak sıcak tutulan kurt beslenmesi de sağlandı. Nursel Altun daha sonra hayvan severler ve doğa koruma görevlileri ile irtibata geçerek yardım istedi. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edilen kurt, tedavisi için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.


Yaralı Kurt, tedavi edildikten sonra bulunduğu yerde doğal yaşamına bırakılacak.

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