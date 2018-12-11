Vali Bilmez, Batum'da çeşitli toplantı ve ziyaretlerde bulundu

Vali Mehmet Emin Bilmez, Gürcistan'ın Acara Özer Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'a bir ziyaret gerçekleştirerek, çeşitli toplantı ve ziyaretlerde bulundu.

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'da 8.Uluslararası Batum Yapı İnşaat ve Teknolojileri Fuarı “Batumi Build 2018” kapılarını ziyaretçilerine düzenlenen törenle açtı.

Euphoria Otel'de 07-09 tarihlerinde açık kalacak olan fuarın açılışına, Türk Heyeti adına Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Türkiye Cumhuriyeti Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci,Gürcistan'dan ise Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze, Artvin ve Trabzon illerinin TSO Başkanları ile iş adamları katıldı.

Fuar açılışında bir konuşma yapan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, fuara katılım sağlayan firmaların yarısının Türk olduğunu belirterek, “Komşu Gürcistan ile aramızdaki bu dostane ilişkilerin vesilesiyle burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Komşu Gürcistan ile aramızdaki bu dostane ilişkileri, geleceğe dönük işbirliği noktasında önemsiyoruz. Bugün fauarda gördük ki birt çok alanda Türk firmaları buraya ulaşabiliyor. Bu bizi mutlu etti” diye konuştu.

Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze ise Türk heyetini Batum'da görmekten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Fuar vesilesiyle Türk ve Gürcü iş adamlarının birbirini tanıma fırsatı bulduğunu belirten Rijvadze, “Bugün ne kadar güçlü olmamız gerektiğini hep birlikte gösterdik. Bu fuar çok önemlidir. Gürcü ve Türk iş adamlarının birbirini tanıma fırsatı bulacak. Gürcü ve Türk yatırımcıları yarınlarını ve burada yapacakları yatırımları görüşme fırsatı bulacaklar. Türkiye ile ticaret ve turizm başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerimiz aratarak devam ediyor. Ayrıca Türkiye ile Gürcistan'ın ortak kullandığı Batum Havaalanına sahibiz.” dedi.

Ana Organizatörlüğünü Geonet Expo üstlendiği fuara Türkiye'den 18 firma katılırken aralarında Gürcistan, Rusya, Azerbaycan ve Almanya'dan toplam 47 firma fuara katıldı.

GeonetExpo sahibi ve Türk işadamı Osman Çalışkan, bu tür fuarların dost ve kardeş iki ülke arasında ticari, kültürel yakınlaşma açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

İnşaat malzemesi, her türlü dekorasyon, ofis mobilyaları ve müteahhitlik firmalarının katıldığı fuarda, konut ve plaza tanıtımları, kapı pencere cam sistemleri, mutfak banyo dolapları, elektronik eşyalar, ahşap evler ve bahçe mobilyaları, parke laminat, izolasyon ürünleri, zemin döşemeleri, duvar kağıtları, boya çeşitleri, doğalgaz ısıtma soğutma sistemleri, sauna, barbükü şömine, merdiven çeşitleri, ev güvenlik sistemleri, belediyeler, halı koltuk ve kanepeler, her türlü inşaat yapı malzemeleri ve teknolojik gelişmeleri sergileniyor.

Vali Bilmez, temasları kapsamında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye Cumhuriyeti Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci'yle birlikte, Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.İlk olarak Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze'yi hükümet binasında ziyaret edildi. Ziyaretin sonunda heyetler karşılıklı olarak hediye takdiminde bulundu.

Vali Bilmez daha sonra Gürcistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zaza Tavadze, Kabuleti Belediye Başkanı Mirian Katamadze, Meclis Başkanı David Mtchedlishvili, Batum Belediye Başkanı Lasha Komakhıdze'yi ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Batum Botanik Bahçesi ile kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Başkonsolos Makbule Koçak, Türk Heyetinin onuruna akşam yemeği verdi.