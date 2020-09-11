Vali Hüseyin Öner başkanlığında, Koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor

İçişleri Bakanlığının 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla 81 ilde başlattığı Kovid-19 salgınıyla mücadele genelgesi doğrultusunda beraberinde Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Belediye Başkan Vekili Erdal Kara, kolluk görevlileri, mahalle muhtarları, sağlık ve gıda personeli yanı sıra, esnaf odaları temsilcileriyle beraber, Kapalı halk pazarı ve Kongre Caddesinde Koronavirüs salgınına karşı esnaf ve vatandaşların aldığı tedbirleri denetleyen Vali Öner, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu, bilgilendirmeler yaptı. Maskesiz dolaşan vatandaşları ve kuralları eksik uygulayan esnafı uyaran Vali Öner, toplum sağlığı için muhakkak kurallara uyulması gerektiğini ifade etti. Denetim sırasında polis ve jandarma ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı.

Vali Öner gazetecilere yaptığı açıklamada, Koronavirüs ile mücadele kapsamında, virüsün yayılım hızını ve etkilerini azaltmaya yönelik denetimlerde bulunduklarını belirterek şöyle dedi:

“İçişleri bakanlığımızın genelgesi gereği 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla denetim ekiplerimizle beraber vatandaşlarımızın ekseriyetle kalabalık olarak bulunduğu halk pazarı, park, bahçe, pastaneler, çay ocakları ve benzeri ortamları ve iş yerlerini denetledik. Genel olarak iş yeri sahiplerimizin 'Maske, mesafe ve hijyen' kurallarına uyduklarını gözlemledik. Denetimlerimiz çerçevesinde vatandaşlarımızla birlikte iş yeri sahiplerimize hatırlatmalarda bulunduk. Uyulması gereken kurallara ne kadar çok özen gösterirsek hayatımız da kısa sürede normale döner. Bilhassa İş yerleri sahiplerimize; müşterilerini kurallara uymaları yönünde uyarmalarını söyledik. Aksi halde özen göstermezsek hayatımızın normale dönmesi uzar. İş yerleri açılamaz, çocuklarımızın okula gitmesi de uzayabilir. Ama ne kadar özen gösterir isek hayatımız o kadar kolaylaşır. Burada amacımız hem farkındalık oluşturmak, hem vatandaşlarımızı bilgilendirmek, hem de virüsün etkilerini en aza indirmektir. Bakanlığımızın genelgesi gereği, Belediye başkanlarımız, Emniyet Müdürlerimiz, Jandarma Komutanlarımız, diğer kolluk çalışanları ve zabıtası, kurum müdürlerimiz, STK temsilcilerimiz, meslek odaları temsilcileri, muhtarlarımız ve hali hazırda denetleme çalışması yapan ekiplerimizle birlikte denetlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın kurallara uymaları için bilgilendirmelerimiz sürecek. Maske, mesafe ve hijyen kuralları muhakkak çok önemli. Bu konularda vatandaşlarımızın daha hassas olmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızı daha fazla duyarlı olmaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz.”