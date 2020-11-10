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Vali Hüseyin Öner, yapımı devam eden eğitim yatırımlarını denetledi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, il merkezinde yapımı devam eden ve yakın zamanda hizmete açılacak olan okullarda denetlemede bulundu.


Vali Yardımcısı Vekili Alper Taş ve Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ile birlikte Halil Efendi mahallesinde yapımı devam 16 derslikli lise binası ile pansiyon inşaatındaki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Öner, çalışmaların gidişatı hakkında yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı.


Vali Öner, daha sonra beraberindekilerle birlikte, bu yıl içerisinde yeni hizmete açılarak eğitime başlanan Şehit Asım Bey ilkokulu ve Orta Okulunu ziyaret ederek, okulun genel durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.


Vali Öner, çalışmaların hızlı bitirilmesi yönünde yüklenici firma yetkililerine talimatlarda bulundu.

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