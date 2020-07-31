İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner, Şehit İnan Akçam'ın ailesini ziyaret etti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Ardahanlı Şehit İnan Akçam’ın ailesini ziyaret etti.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner, Ardahanlı Şehit İnan Akçam'ın ailesini ziyaret etti.


Şehidin annesi ve yakınlarıyla yakından ilgilenerek bir süre sohbette bulunan Zehra Mine Öner, ailenin acısını paylaştı.


Zehra Mine Öner, “Şehitlerimize her zaman minnettarız. Onlar bu vatanın bütünlüğü için gözlerini kırpmadan canlarını kanlarını ortaya koydular. Allah tüm Şehitlerimize rahmet etsin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.