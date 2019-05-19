Vali Masatlı, Aktaş Sınır Karakolu'nda Mehmetçikle birlikte iftar açtı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Gürcistan sınırındaki Aktaş Sınır Karakolu'nda Mehmetçik ile iftar açtı.

25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı Selçuk Erden ile birlikte karakola giden Vali Masatlı, Karakol Komutanından bölge hakkında bilgi aldı. Karakol içerisinde inceleme yapan Vali Mustafa Masatlı, iftar saatinin gelmesiyle birlikte karakolda vatani görevini yapan askerler ile birlikte iftar açtı.

Sınırda askerlik yapmanın büyük onur ve gurur olduğunu, bu gururun herkese nasip olamayacağını söyleyen Vali Masatlı, askerler ile bir süre sohbet ederek, kendilerini yetiştiren anne ve babalarına selamlarını iletti ve hayırlı teskereler diledi.