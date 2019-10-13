Vali Masatlı, Çıldır İlçesinde Tarihi ve Ünlü Ozan Aşık Şenliği anma etkinliğine katıldı.

Dünya Karapapak Türkleri Derneği evsahipliğinde, Aşık Şenlik Mahallesi Kültür Evinde düzenlenen programa katılan Aşıklar, sazları esliğinde ünlü Halk Ozanımız Aşık Şenlik'in türkülerini seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Vali Masatlı, Milli Mücadele döneminde söylediği koçaklamalarla, halka yön veren, cesaret örneği gösteren Aşık Şenlik'in bu tür etkinliklerle anılmasının önemli olduğunu söyledi.

Aşık Şenlik'in bölgemiz için manevi olarak da ayrı bir önem taşıdığını aktaran Vali Masatlı, bu sebeple kendisinin, koçaklamalarının ve tüm eserlerinin her zaman diri tutulması, gelecek nesillere iyi anlatılması gerektiğini vurguladı.

Vali Mustafa masatlı, ayrıca karete dalında Avrupa şampiyonluğu elde eden Çıldırlı Milli sporcu Eray Şamdan'ı da tebrik etti ve ödül verdi.