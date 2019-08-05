Vali Masatlı, Çıldır yaylalara çıkan vatandaşları ziyaret etti, sorunlarını dinledi

Yayların durumu görmek, burada yaz aylarını geçiren Vatandaşlarımızla buluşmak ve sorunlarını dinlemek amacıyla yayla ziyaretlerini sürdüren Vali Masatlı'nın son durağı Çıldır'ın Aşıkşenlik Mahallesi ve Yukarıcanbaz Köyü Yaylaları oldu.

Yaylaları ziyaretinde Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Vali Mustafa Masatlı, bölgede Vatandaşlarımızın daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraştığını, bu anlamda yaz ve bahar mevsiminin önemli bir bölümünü yaylalarda geçirdiğini söyledi.

Vatandaşlarımızla oturup, sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Vali Masatlı, "Bölgemiz tarım ve hayvancılık bölgesi olduğundan Vatandaşlarımız yaz ve bahar aylarının büyük bir bölümünü yaylalarda geçiriyor. Biz de Vatandaşlarımızı yaylalarda ziyaret ediyoruz. Hem yaylalarımızı görüyoruz hem de varsa sorunları, neler yapabiliriz, onu değerlendiriyoruz. Daha önce Merkez ilçede ve Damal ilçemizde yaylalarımıza gittim, bugün de Çıldır'da Vatandaşlarımızı yaylada ziyaret ederek, Devletimizin ve Hükümetimizin tarım ve hayvancılığa yapmış olduğu destek ve teşviklerden bahsetmek, Vatandaşlarımızla hasbıhal ederek, sorun ve taleplerini de dinlemek istedik. Vatandaşlarımızın ilgisi bizi gerçekten çok mutlu etti. Mera hayvancılığı yapılan bölgemizde biz yaylalarımızı da kapsayan meraların korunması yönünde bu yıl özellikle önemli tedbirler aldık ve uygulamalarda bulunduk. Mera ve yaylaların korunması yanında yine hayvancılığa yönelik olarak hayvan hastalıkları ile mücadele ve aşılama faaliyetlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımızın hayvancılıktan en üst seviyede gelir sağlaması için elimizdeki tüm imkânları da seferber ettik. Bugün gördük ki Vatandaşlarımız bu çalışmalardan oldukça memnun. Yaylalarımız, meralarımız artık daha güzel ve huzurlu, hayvanlarımızdaki et ve süt verimi artmış ve hastalıklarda da önemli derecede azalışlar kaydedilmiştir. Ayrıca asayiş olayları da sıfıra yakındır. Vatandaşlarımızın birlik, beraberlik içerisinde huzurlu, mutlu bir şekilde yaşaması için elimizden gelen tüm imkânları seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.

Vali Masatlı'yı çok sıcak karşılayan ve büyük ilgi gösteren yaylalardaki Çıldırlı vatandaşlar ise Vali Masatlı'nın bu ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, hayvancılığı desteklemeye yönelik yaptığı; meraların korunması, hastalıklarla mücadele, aşılama, buzağı atımlarının önlenmesi, et ve süt üretimini artırmaya yönelik çalışmaları takdirle karşıladıklarını söylediler.

Bu sene, dışarıdan gelen hayvanların meralara alınmamasıyla birlikte, geniş meraları rahat kullandıklarını belirten vatandaşlar, geçen yıl bir günde 4 ton süt alırken, bu sene ortalama günlük 6 ton süt almaya başladıklarını, yağ kalitesinde ve bal üretiminde de geçen yıla oranla önemli derecede artış olduğunu ve bu sene hayvan hastalıklarının da azaldığını belirterek, Vali Masatlı'ya teşekkür ettiler.

Vali Masatlı, yaylalarda ki çocuklara çeşitli hediyeler verdi, vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.