Vali Masatlı Çıldır'da incelemelerde bulundu

İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı Selçuk Erdem ile birlikte Çıldır´a giden Vali Masatlı, Kaymakam Bedirhan İmamoğlu ve beraberindekilerle birlikte Bakü-Tiflis-Kars (BTK) tren yolu hattı ve sınır tünelinde incelemelerde bulundu.

Tren yolu hattı üzerinde Yukarıcanbaz köyü yakınlarında kurulması planlanan istasyon alanını ve gümrükleme merkezinin yapılacağı alanda incelemelerini sürdüren Vali Masatlı, daha sonra Aktaş Sınır Kapısına geçerek burada incelemelerde bulundu ve yetkililerden sınır kapısında ki faaliyetler, yaya ve araç geçiş durumu hakkında bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.