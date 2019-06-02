Vali Masatlı, engellilere tekerlekli sandalye dağıttı

Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak, bağımsız ve özgür olmalarını sağlamak amacıyla Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği'nin (DİSODER) TANAP desteğiyle hayata geçirdiği, “Engellilerin Sosyal Hayata Katılımlarının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında ilde 9 vatandaşa akülü, 7 vatandaşa ise manuel olmak üzere toplam 17 tekerlekli sandalye alındı.

Ardahan Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilen tekerlekli sandalyeler, Valilik bahçesinde düzenlenen programla Vali Mustafa Masatlı tarafından sahiplerine teslim edildi.

Programda konuşan Vali Mustafa Masatlı, insanların sağlığını kaybettiği zaman değerini anladığını, bu nedenle sağlığımızın değerini iyi anlamamızı ve sağlığını kaybeden insanların da hayatını kolaylaştıracak adımlar atmamız gerektiğini söyledi.

Vali Masatlı, “Ülkemiz sosyal politikalar anlamında çok gelişti ve değişim yaşadı. Devletimiz, artık, toplumun her kademesindeki insanlara el uzatmak, onlara yardımcı olmak, katkı sağlamak için her tür çabayı sarf ediyor. Günümüzde, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri daha çok dezavantajlı insanlara olan katkısı ve gösterdiği ilgiyle ölçülüyor. Bugüne kadar biz hep Avrupa'yı kendimize örnek gösterdik ama şimdiye geldiğimizde Avrupa, bizim devletimizin, gerek STK'ların ve gerekse hayır kurumlarımızın yaptığı çalışmaları örnek gösteriyor. Şirketlerin, Sivil Toplum Örgütlerinin ve hayır kurumlarının sosyal hayatın içerisine girmesinde aslında en büyük katkıyı da yine devletimizin sunmuş olduğu bir gerçektir. Engellilerimizin sosyal hayat entegrasyonu, onların istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi ve buna benzer konularda özellikle TANAP duyarlılık gösterdi. İSODER derneğinin de yine engellilerle ilgili çalışmaları var. Bugün de vatandaşlarımıza, onların hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek sağlamak amacıyla akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtıyoruz. Ben gerek İSODER'E, TANAP'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Devlet olarak bu vatandaşlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.