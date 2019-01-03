Vali Masatlı göreve başladı

Bursa'da Mustafakemalpaşa Kaymakamı olarak görev yaparken, Ardahan Valiliği görevine atanan Mustafa Masatlı, bugün şehre gelerek görevine başladı.

Masatlı, Valilik önünde daire müdürleri ve polis mangası tarafında karşılandı. Daha sonra makamına geçen Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, makamda oturan değil, daha çok alanda, sahada, vatandaşların arasında olmaya önem vereceklerini söyledi.

Tarihi ve doğal güzelliği ile yüreği büyük insanların yaşadığı bu topraklarda hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu ve bunun ağır sorumluluk gerektirdiğini söyleyen Masatlı, ''Bu sorumlulukla hizmet edeceğimi buradan ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023 hedefine odaklı büyüyen bir Türkiye ve Ardahan için yorulmadan çalışıp hep beraber hedeflerimize odaklanarak şehrimizi en üst seviyelere taşımaya gayret sarf edeceğiz. Ardahan halkının daha huzurlu ve müreffeh bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti sonuna kadar ortaya koyacağız. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir', 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' ilkelerini düstur edinerek; bıkmadan, usanmadan, kapımızı ve gönlümüzü Ardahanlılara açarak tüm halkımızın hizmetinde olacağız" dedi.

"Bizler Ardahan halkının hizmetkarlarıyız"

İnsanı merkeze koyan, ayrım yapmadan, diğerkâmlık duygularıyla Ardahan'ın geleceğine katkı yapmak için ellerinden geleni yapacağını dile getiren Masatlı, "Bizler iradenin asıl sahibi olan Ardahan halkının hizmetkarlarıyız. Çocuklarımıza, gençlerimize daha yaşanabilir bir Ardahan bırakmak için her türlü gayreti sarf edeceğiz. Ardahanlı vatandaşlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla, siyasi partilerimizin temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, kanaat önderlerimizle, basın ve medya kuruluşlarımızın değerli temsilcileriyle yakın bir iletişim içerisinde olacağız. Önceden başlanmış ve yürütülmekte olan çalışmaların aynı titizlikle takip edeceğiz. Bu kapsamda ilimizin gündeminde olan büyük yatırım ve projelerden; Posof Ilgar Tüneli ve Çıldır Aşık Şenlik Tüneli başta olmak üzere büyük yatırımlar, spor yatırımlarını, sağlık yatırımlarını ve Milli Eğitim yatırımlarını da çok yakından takip edeceğiz. Millete hizmet etmek büyük bir onurla birlikte çok önemli sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Bu sorumlulukların bilincinde olarak yönetimde temel yaklaşımımız eşref-i mahlukat olan insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı hesap verebilen, katılıma açık, toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan güler yüzlü bir yönetim olacaktır.'' ifadesini kullandı.

Makamda oturan değil, daha çok alanda, sahada, vatandaşların arasında olmaya önem vereceklerinin altını çizen Masatlı, ''Özellikle devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit aileleri ve gazilerimiz, fakir vatandaşlarımız, kimsesiz-yetim çocuklarımız, biçare kadınlarımız, engellilerimiz ve yaşlı insanlarımızla bizleri daha çok bir arada göreceksiniz.'' şeklinde konuştu.