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Vali Masatlı, KÖYDES programı kapsamında başlayan çalışmaları inceledi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın katılımı ile KÖYDES (Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi) kapsamında Sugöze, Ağzıpek, Akyaka grup köy yolunda bütümlü sıcak asfalt karışım (BSK) çalışması başladı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımı ile KÖYDES (Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi) kapsamında Sugöze, Ağzıpek, Akyaka grup köy yolunda bütümlü sıcak asfalt karışım (BSK) çalışması başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında kırsal kalkınmayı destekleme, köylerin altyapısını iyileştirme ve yaşanabilir hale getirme vatandaşlarımızın daha iyi bir alt yapıda hayatlarını sürdürmek, tarımsal çalışmalarına ve üretim hayatına katkı sağlamak amacıyla başlattığı KÖYDES programı kapsamında bu yıl Ardahan'a 26 milyon 172 bin TL para aktarıldı.


Merkez ilçe ve 5 ilçeye nüfus oranına göre eşit olarak paylaştırılan kaynak ile köylerin temel ihtiyacı olan asfalt, kilit parke, yol iyileştirmesi, içme suyu, yayla yolu ve hayvan içme suyu çalışmaları başladı.


Ardahan merkez Sugöze, Ağzıpek ve Akyaka köyünde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden çalışmaların durumuyla ilgili olarak bilgi aldı.


Vali Masatlı, ekiplere kolaylıklar dileyerek çalışmaların hızlı ve verimli bir şekilde sürdürülmesi talimatını verdi.

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