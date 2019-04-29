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Vali Masatlı, Özel İdare'nin Asfalt Plenti, Kilit Parke ve Bims tesisinde incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 2019 iş sezonu açılış hazırlıklarını yapan İl Özel İdaresi’nin yeni asfalt üretim tesisiyle, kilit parke ve bims üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 2019 iş sezonu açılış hazırlıklarını yapan İl Özel İdaresi'nin yeni asfalt üretim tesisiyle, kilit parke ve bims üretim tesisinde incelemelerde bulundu.


Tesislerin bulunduğu kampüs alanında inceleme ve denetim yapan Vali Masatlı, Özel İdare Genel Sekreteri Anıl Aksel'den, asfalt üretim tesisi, kilit parke taşı üretim tesisi ve bims üretim tesislerinin durumu, çalışma kapasitesi ve üretilen malzemelerin miktarı, yapılan programa uygun çalışma takvimi hakkında bilgi aldı.


Sezon açılışı için hazırlıkların hızlı bir şekilde tamamlanması, hem personelin, hem araçların, hem de kaynakların verimli bir şekilde kullanılması yönünde talimatlarda bulunan Vali Masatlı, Devlet Hastanesine ait arazide İl Özel İdaresi tarafından yapılan otopark çalışmalarını da yerinde inceledi.

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