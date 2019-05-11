Vali Masatlı, Peynir Üreticileri Sektör temsilcileri ile bir araya geldi

Toplantıya Vali Yardımcısı Salih Kalkan, Göle Kaymakamı Cevat Gün, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yetkilileri ile il genelinde peynircilik üzerine iş yapan firma sahipleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Mustafa Masatlı, peynirciliğin ilimizin en önemli ekonomik değeri olduğunu, üretimden kaynaklanan bazı sorunlar bulunduğunu ve bu sorunların birlikte ve müşterek çalışılarak bertaraf edileceğini ifade etti.

Peynir altı sularının yok edilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesi anlamında bir tesisin kurulması gerektiğini anlatan Vali Masatlı, firma temsilcilerinden bir araya gelerek kooperatifleşmelerini ve bu tesisi kurmalarını istedi.

Üretim ve üretim sorunları ile ilgili İl Tarım Müdürlüğü 2 sunum, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 1 sunum ve TKDK Müdürlüğü de 1 sunum yaptı. Sunumların ardından çözüme yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.