Vali Masatlı Şehit Aileleri ile İftar Programına katıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'nın ev sahipliğinde, şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Programda, şehit yakınları ve gazilerle birlikte iftar açan Vali Masatlı ve eşi misafirleriyle sohbet edip, ramazan ayını tebrik ettiler.

Samimi bir ortamda geçen iftar programında konuşan Vali Mustafa Masatlı, “Bizim inanışımızda, Şehitliğin çok farklı bir anlamı vardır. Şehitlerin, Cennette Peygamber Efendimize komşu olacakları bildirilmektedir. Gazilerimiz de keza öyle, Şehitlerimiz gibi vatan savunmasında gösterdikleri kahramanlığın karşılığını fazlasıyla alacakları Dinimizin gereğidir. 12 ayın sultanı Ramazan ayını idrak ediyoruz. Bizim Dinimiz, insanların birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde yaşamalarını ve paylaşmayı emrediyor. Bizler de ilimizin yöneticileri olarak Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Ramazan Ayında iftarımızı paylaşmak istedik. Şehit aileleri, bizlere Şehitlerimizin emanetidir. Onların her türlü sıkıntıları bizlerin sıkıntısı, her türlü sevinçleri bizlerin sevinçleridir. Ben, iftar programımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın hiçbir zaman bozulmamasını temenni ediyor, bu toprakları bizlere vatan yapan Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Program sonunda Vali Mustafa Masatlı ve Eşi Esra Masatlı, misafirleriyle tek tek görüşerek yolcu ettiler.