Vali Masatlı, "Tüm imkanları seferber ediyoruz"

Yapımına tamamlanan ve devam eden işlerle ilgili bilgi aldı. Vali Masatlı, "Sezonun en iyi şekilde değerlendirilmesi yüzde 70 ve üzerindeki işlerin tamamlanması ve bir an önce faaliyete geçmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yüklenici firmalarda bitmesi yönünde gayretle çalışıyor. Çıldır´da gördüğümüz bir çok eksiği notlarımıza alıyor çözülmesi için her türlü işlemi başlatıyoruz. Çıldır Kaymakamımız Bedirhan beyde köylerde yaşanan aksaklıklar ve sıkıntıları gideme konusunda ilçenin imkanlarının el verdiği ölçüde çalışmalar yürütüyor eksik kalınması durumu da bize bildirerek çözüm odaklı çalışmaktadır. Çıldır halkının refahı için elimizdeki bütün imkanlarla çalışmaktayız" dedi.