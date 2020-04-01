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Vali Masatlı ve Ardahanlı Gazetecilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’da yardım kampanyasında katıldı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'da yardım kampanyasında katıldı.


Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşı ile destek verdiğini söyledi.


Vali Masatlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu milli birlik ve dayanışma kampanyasına ben de 1 aylık maaşımla destek veriyorum. İmkanı olan her Ardahanlıyı da kampanyayı desteklemeye davet ediyorum. Biz bize yeteriz Türkiye'm'' ifadelerinde bulundu.


Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı da dernek olarak kampanyaya 1000 lira ile katılma kararı aldıklarını açıkladı.

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