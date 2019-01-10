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Vali Masatlı'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Masatlı mesajında şunlara yer verdi:


“Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışı ile kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın; toplumu bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye, araştırmaya ve doğru bilgiye ulaşmaya yönlendirmektedir.


Hukukun evrensel kurallarından ayrılmamak, meslek etiğine uymak, kişi haklarına ve özel hayata özen göstermek, basının en önemli sorumluluğudur. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde yaşanan hadiselerin en kısa sürede geniş kitlelere ulaşmaya başlaması, basın mensuplarının sorumluluğunu ve basının önemini daha da arttırmıştır.


İlkeli, tarafsız, araştırmacı yazılı ve görsel bir medya, ülkenin demokratik gelişmesine katkı yaptığı gibi, yol gösterici yayınlarla toplumu olumlu yönde etkilemekte, zaman gözetmeyen çalışma hayatıyla da toplumu bilgilendirerek yazılı ve görsel bilgilerle topluma ışık tutmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla, bu işe emek ve gönül veren basın mensuplarımızın “Çalışan Gazeteciler Günü´nü kutlar, tüm basın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim”

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