İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Masatlı'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı mesajı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


Vali Masatlı mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Gazi Mustafa Kemal'in, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi, Cumhuriyetin ilanıyla neticelenmiş ve Aziz Milletimiz, birlik ve beraberliğinden aldığı güçle hiçbir engel tanımayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir.


Vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakârlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz, gençlerimize emanettir. Bu şuurla yetişen gençlerimiz, ideallerinin peşinden kararlılıkla giden, vatanını seven, demokrasisini, istiklalini ve istikbalini koruyan, manevi değerlerine bağlı, ahlaklı, öz güvenli bireyler olarak, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kararlı ve sağlam adımlarla yürüyecek ve her alanda ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacaklardır. Buna millet olarak inancımız tamdır.


Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, tüm gençlerimizi, en kalbi duygularımla selamlıyor, başarılar diliyorum.''

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.