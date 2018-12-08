Vali Mehmet Emin Bilmez, Turizm İşletmecileriyle toplantı yaptı

Vali Mehmet Emin Bilmez, Ardahan'da turizmin gelişmesi noktasında yürütülen çalışmalar kapsamında ildeki turizm ve otel işletmecileriyle toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, Ardahan'ın kış ve yaz turizminde hak ettiği değere sahip olması için yapılması gereken çalışmalar ve faaliyetler hakkında istişarede bulunuldu.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Ardahan'ın muhteşem bir doğaya sahip olduğunu, kış turizmi için Yalnızçam Kayak Merkezi ve Çıldır Gölü'nün hak ettiği konumu yakalaması için çaba harcadıklarını söyledi.

Son yıllarda büyük ilgi gören kış turizminde, Ardahan'ın adı ön plana çıkarma adına turizm işletmecilerine de büyük görevler düştüğünü dile getiren Vali Bilmez, “Biz çeşitli girişimlerde bulunuyoruz, toplantılar düzenliyoruz. Tek isteğimiz bölgemize gelen turisti Ardahan'a da getirebilmek. Bizim Yalnızçam Kayak Merkezimiz ve Çıldır Gölümüz gerçekten göz kamaştırıyor. Bu potansiyellerimizi turizmde ön plana çıkarmamız lazım. Bu konuda turizm ve otel işletmecilerimize de büyük görevler düşmektedir. Otelcilerimiz, lokantacılarımız özellikle turistlere hizmet konusunda kalifiye iş gücü ve kalite ortaya koymak durumundalar. Çünkü seyahate çıkan bir turist kalite arar, hizmet arar. Biz devlet olarak, turizmciler, otelciler olarak birlikte koordineli hareket ettiğimiz ve turizme en iyi yatırımı yaptığımız takdirde, inanıyorum ki ülkemizde ve bölgemizdeki turizm gelirinden payımıza düşeni alacağız” dedi.