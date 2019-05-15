Vali Mustafa Masatlı başkanlığında “Damal Bebeği Projesi” ile ilgili toplantı yapıldı

Ardahan'ın önemli kültürel değeri ve hediyelik eşyası olan Türkmen kıyafetli Damal Bebeğinin geleceğine yönelik Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantıya, Damal Kaymakamı Yasin Yunak, Özel İdare Genel Sekreteri Anıl Aksel, Ardahan ve Damal Halk Eğitim Müdürleri ile Damal Bebeğinin mucidi sayılan Fidan Amaca ve öğreticiler katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Mustafa Masatlı, Damal Bebeğini bir standarda kavuşturmak istediklerini belirterek, “Bugün burada, Damal Bebeğinin fiziki standardını ve malzeme standardını belirlemek, Damal ile Ardahan arasında üretim birliğini sağlamak, tanıtım amacıyla web sayfası ve diğer medya unsurlarından yararlanmak, yapımı devam eden teşhir binasıyla ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek istedik. Şuan inşaatı devam eden Damal Bebek Evi binası bunun başlangıcı olacak. Binanın pencerelerini de Damal Bebeğinde yer alan figürü örnek alarak yapıyoruz. Birkaç ay içerisinde inşaatı tamamlanacak. O binayı teslim aldığımız zaman oraya standartları belirlenmiş bir uygulama getirmemiz lazım. Biz Damal Bebeğini ön plana çıkarmak istiyoruz, çünkü Damal Bebeği sadece burada üretiliyor. Bu işin paydaşları olarak bu konuyu görüşmemizin doğru olacağını düşündüm. Bu işe, bugün burada bulunan herkesin katkı sağlamasını umut ediyorum” dedi.

Vali Masatlı'nın konuşmasının ardından, Damal Bebek Evi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte yapılacak olan bebek üretimi, kurslar, satış ve pazarlama ile diğer faaliyetler hakkında katılımcılar fikir alışverişinde bulundu.