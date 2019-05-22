Vali Mustafa Masatlı, başkanlığında otobüs firması yetkilileri ile toplantı yapıldı

İçişleri Bakanlığının talimatları ile çeşitli gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda Vali Masatlı, ilgili tüm otobüs firmalarının ve yolcu otobüsü sahiplerinin yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almaları, özellikle yolculuklarda istisnasız olarak yol şartlarına ve trafik kurallarına uygun araç kullanmaları, yolcuların emniyet kemeri takmalarının temin edilmesi, araçların lastiklerinin mevzuatta belirten şartlara ve iklim koşullarına uygun olması, hız ihlali yapılmaması, mevzuatta öngördüğü sayıda şoförün yolculuk esnasında araçlarda bulundurulması, şoförlerin yorgun ve uykusuz araç kullanmalarının engellenmesi, araçların motorlarında yangına ve arızalanmasına sebep olan 10 numara olarak bilinen yakıtları araçlarında kullanmamaları, ayrıca yolculara karşı olabildiğince nezaketli ve anlayışlı olunmasını ve araçların temizliğine de dikkat edilmesi hususunda bilgilendirmelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Salih Kalkan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem, Emniyet ve Jandarma Trafik Denetleme Şube Müdürleri ile Otobüs Firmaları yetkililerinin katıldığı toplantıda, trafik denetleme şube müdürlüğü tarafından toplantı gündemiyle alakalı sunum yapıldı.