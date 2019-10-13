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Vali Mustafa Masatlı, Damal İlçesinde ziyaret ve açılışlarda bulundu

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Damal ilçemizde çeşitli ziyaret ve açılışlarda bulundu.


Köy Konağı açılışına katılmaz üzere ilk olarak İkizdere köyüne giden Vali Masatlı, köyde ki vatandaşlarımızla buluştu. Köy camisinde düzenlenen mevlid programına katılan Valimiz, mevlidin ardından yeni yapılan köy konağının açılışını yaptı.


Vali Masatlı, daha sonra Damal ilçe merkezine geçerek Kaymakamlığı ziyaret etti ve Kaymakam Ali Recai Yerlikaya'ya görevinde başarılar diledi.


Vali Masatlı, Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafa hayırlı işler dileyen Vali Masatlı, karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

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