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Vali Mustafa Masatlı, halkla buluşmalarını sürdürüyor

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, çeşitli konular üzerine kendisiyle görüşmek üzere Valiliğe gelen vatandaşlarla, toplantı salonunda bir araya geldi.


Vali Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve ilgili kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda, vatandaşları tek tek dinleyerek bir süre sohbet eden Vali Masatlı, kendisine iletilen konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, vatandaşların talepleriyle ilgili gerekli işlemlerin yapılması yönünde talimatlar verdi.


Vali Masatlı, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak yolcu etti.

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