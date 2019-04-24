Vali Mustafa Masatlı, halkla buluşmalarını sürdürüyor

Vali Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve ilgili kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda, vatandaşları tek tek dinleyerek bir süre sohbet eden Vali Masatlı, kendisine iletilen konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak, vatandaşların talepleriyle ilgili gerekli işlemlerin yapılması yönünde talimatlar verdi.

Vali Masatlı, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak yolcu etti.