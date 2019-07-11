Vali Mustafa Masatlı, İŞKUR'un üniversite öğrencilerine yönelik sosyal destek programının tanıtım toplantısına katıldı

Program kapsamında ilimize açılan 101 kişilik kadroya dahil olan üniversite öğrencilerinin de katıldığı toplantıda öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Vali Masatlı, tecrübelerini paylaşarak çeşitli konular hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ülkemizin sosyal destek modelinin dünyanın gelişmiş birçok ülkesine örnek olduğuna vurgu yapan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, “Ülkemizde son yıllarda uygulanan politikalarla, bir sosyal devlette olması gereken tüm destek ve teşvikler yer almakta, hatta sosyal destek ve yardım modelimiz dünyanın birçok ülkesine örnek gösterilmektedir. Bu kapsamda hükümetimizin, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışından hareketle başta dezavantajlı gruplar dediğimiz engelliler, yaşlılar, ailesine bakacak durumda olmayanlar olmak üzere her kesime destek sağlamaktadır. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde 2023 hedeflerine sağlam adımlarla yürüyen Devletimiz, üniversite öğrencilerine de burs ve barınma imkanının yanında bugün geçici olarak sosyal güvenlik kayıtlarını da yaparak, iş hayatına hazırlamak için çalışmalar yürütmektedir” dedi.

Program kapsamı hakkında da konuşan Vali Masatlı, “İlimize bu çerçevede 101 kişilik kadro tahsis edilmiştir. Bu öğrencilerimiz kamu kurum ve kuruluşlarında haftanın üç gününde çalışacaklar. Çalışacakları süre boyunca hem kamu hizmetlerine katılarak sosyal sorumluluklarını yerine getirecekler, hem de mesleki tecrübelerini geliştirerek iş tecrübesi kazanacaklar. Bu öğrencilerimiz 8 saat çalışacak ve günlük 67.36 TL ücret alacaklar. Bu süre zarfında emekliliklerine etki edecek olan sigorta girişleri de yapılacak ve primleri yatırılacak. Bu öğrencilerimizin KYK bursları ve öğrenim kredileri kesilmeyecek” diye konuştu.

Vali Masatlı ayrıca, “TYP kapsamında 2019 yılında ilimize 1106 kişilik 6 ay süreli 28.318.764 TL ödenek tahsis edildi ve halen devam eden programlarda 506 kişi çalışmaktadır. Ayrıca iş başı eğitim programında ise 3.000.000 TL ödenek tahsisi yapılmış olup, bu programdan ise 158 işveren ve 276 kişi faydalanmaktadır” dedi.