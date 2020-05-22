İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Mustafa Masatlı, kapalı halk pazarını denetledi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı öncesi kapalı halk pazarını denetledi.


İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile birlikte halk pazarına giden Vali Mustafa Masatlı, Pazar girişinde sağlıkçılar tarafından pazara gelen vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi, tezgah mesafeleri, pazar içerisine alınan kişi sayılarının kontrolü, sosyal mesafe, maske ve hijyen önlemlerini yerinde denetledi.


Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlara, maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Maskesi olmayanlara maske dağıtımı yapıldı.


Pazarcı esnafı ve vatandaşların Bayramını tebrik eden Vali Mustafa Masatlı, pazarcı esnaftan alışveriş de yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.